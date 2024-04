"Vicolo Deomini ormai ridotto a latrina"

La situazione non è affatto migliorata con il tempo tanto che i residenti, ormai esasperati, hanno incontrato il sindaco Andrea Ceffa (nella foto) per cercare una soluzione definitiva ai problemi che affliggono vicolo Deomini, a due passi da piazza Ducale, trasformato in una latrina a cielo aperto. A Ceffa gli abitanti hanno mostrato i video che documentano episodi di inciviltà, microcriminalità e probabile spaccio. Impossibile opporsi: chi ha protestato è stato preso a insulti e minacce.

"Da qualche tempo le segnalazioni da via Deomini erano calate – commenta Ceffa – e avevamo considerato il fenomeno in calo. I residenti hanno fatto benissimo a contattarmi. A breve la Polizia locale aumenterà la frequenza dei controlli mirati, come già in passato. Per affrontare la situazione, chiederemo supporto anche alle altre forze dell’ordine".

Nell’incontro si è tornato a parlare della possibilità di installare un cancello per chiudere il vicolo di notte, ipotesi cui l’Amministrazione aveva dato parere favorevole anche se la gestione sarebbe dovuta essere a carico dei residenti e sino a oggi non se n’è fatto nulla.

"Qualcuno è frenato dalle incombenze burocratiche – sottolinea Ceffa – ma il progetto è fattibile. Intanto si può valutare come delimitare le aree dove giovani e giovanissimi sono soliti sostare e addirittura bivaccare. Questo anche nel rispetto della nuova attività che ha aperto proprio all’angolo con via Merula, i cui titolari hanno segnalato di aver trovato la vetrina imbrattata. In passato molti dei responsabili di queste azioni erano stati identificati e sanzionati grazie al supporto delle telecamere".

Umberto Zanichelli