Viale e piazzale Cappuccini. Un nuovo volto dopo il cantiere

È decollato ieri il cantiere di riqualificazione di piazzale Cappuccini e del tratto finale del viale omonimo. Si tratta di un corposo intervento, con una somma di circa 780mila a disposizione del Comune per rimettere a nuovo uno dei punti più caratteristici della città. Il piano di intervento si snoda su due direttive diverse e complementari: infatti 487mila euro servono per rimettere a nuovo viale Cappuccini mentre per la piazza su cui si affaccia il santuario sono stati messi a disposizione 299mila euro. Gli addetti della ditta incaricata ieri erano all’opera per le fasi iniziali di cantiere e per le prossime settimane, ovviamente, la zona sarà difficilmente percorribile.

Per evitare disagi ai cittadini, il Comune ha stilato un piccolo vademecum per ricordare chiusure e stop dei parcheggi. Per quanto riguarda il viale, le prescrizioni sono diverse: stop alla sosta e al transito, istituzione del senso unico in via Bettoni, obbligo di svolta a destra per chi è in transito in via Don Bernardinelli e in via Montecassino e percorso modificato cui dovrà attenersi l’autobus che dovrà percorrere via San Francesco e via Conciliazione invece di viale Cappuccini.

Stesso divieto, di transito e di sosta, anche in piazzale Cappuccini con ulteriori indicazioni di svolte obbligatorie e sensi unici invertiti nelle vie limitrofe. Che volto avrà la zona alla fine dei lavori? Lungo il viale verrà creato un percorso ciclabile, saranno riqualificati i marciapiedi, verrà collocato un nuovo impianto di illuminazione e messo in sicurezza l’attraversamento pedonale vicino al parcheggio di via Montecassino.

La piazza invece sarà migliorata a livello architettonico e funzionale, visto che verrà sostituita la pavimentazione, sarà installato un nuovo impianto di illuminazione e inseriti elementi di arredo urbano.

M.B.