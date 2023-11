Via libera alle auto entro Natale. I lavori sul ponte sono cominciati

L’obiettivo è mettere in sicurezza e riaprire il prima possibile, magari entro Natale per il traffico leggero, il ponte di via Piacenza a Voghera, chiuso da fine ottobre: ieri sono iniziati i lavori. La Protezione civile di Pavia ha prosciugato con le idrovore l’alveo del torrente Staffora, in particolare per togliere la massa d’acqua che si era raccolta sotto il primo pilone del ponte con gli acquazzoni del mese scorso. Presenti anche i tecnici della Regione. L’acqua in eccesso sarà fatta defluire fuori dall’alveo.

In seguito, spiegano dal Comune, si procederà con una ditta incaricata ai lavori di contenimento e rafforzamento della prima pila del ponte, cioè la parte danneggiata dell’infrastruttura, erosa dall’acqua, che aveva portato alla chiusura al traffico. L’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Gabba spiega: "I lavori cercheranno di essere concentrati nel più breve tempo possibile per riaprire il ponte quanto meno al traffico leggero in entrambi i sensi di marcia. È importante, in quest’ottica, la tenuta del bel tempo: alcuni giorni di pioggia, infatti, andrebbero a vanificare tutto".

Venerdì si era svolta una protesta dei commercianti di via Piacenza, fortemente penalizzati dalla chiusura al traffico del ponte. L’arteria è la più utilizzata per il traffico in ingresso e in uscita lungo la Statale 10. E non mancano quindi disagi anche per pendolari e passanti. Al momento infatti le alternative sono strada Grippina, una via stretta e piena di curve, lungo la quale è vietato il traffico ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, la tangenziale Voghera-Casteggio o strada Torrazza Coste.

Nicoletta Pisanu