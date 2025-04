Via libera al rendiconto 2024: "Strade, scuole e biblioteca investiremo 700mila euro"

"A Casalpusterlengo bilancio sano e fondi per investire sulla città, ci dedicheremo a strade, cimiteri, biblioteca, scuole, canali e molto altro ancora, i margini per poterlo fare ci sono". Parola dell’assessore comunale al Bilancio, Piero Mussida (nella foto). Ieri sera, il Consiglio comunale ha discusso il rendiconto 2024 e contestualmente, sono state liberate importanti risorse per gli investimenti futuri che intende affrontare l’amministrazione comunale. "Grazie alla buona gestione finanziaria che ci caratterizza, chiudiamo un anno con i conti dell’ente locale in ordine e cominciamo a liberare 700mila euro di investimenti – ha dettagliato l’assessore, soddisfatto della gestione adottata –. Un impegno finanziario che ha uno sguardo ampio sul territorio che stiamo amministrando e si vuole costantemente migliorare per il benessere di chi lo abita: 120mila euro per le asfaltature; 25mila euro per la segnaletica stradale; 72mila euro per i parchi; 90mila euro per migliorare l’asilo nido; 83mila euro per i centri sportivi; 68 mila euro per i cimiteri; 30mila euro per attrezzature scolastiche e per gli eventi; 55mila euro per il sistema di condizionamento della biblioteca; 56mila euro per manutenzioni straordinarie dei plessi scolastici; 65mila euro per interventi sulla Brembiolina ed altre risorse per ulteriori progetti".

L’amministrazione comunale vuole "una città con cantieri sempre aperti, in continua evoluzione e il bilancio attuale ci permette di garantirla tale – ha aggiunto il sindaco Elia Delmiglio –. Anche con la nostra seconda amministrazione, che ha visto riconfermare la fiducia da parte dei cittadini, non si è interrotta l’opera di cambiamento della nostra località, con la conclusione della riqualificazione del viale e della piazza dei Cappuccini, con il completo recupero del vecchio ospedale e con l’avvio dei lavori di restauro della Torre Pusterla, nostro simbolo, proprio nel cinquantesimo anniversario del titolo di città. Proseguiamo ora con questa ulteriore importante immissione di risorse, cui ne faranno seguito altre, già quest’anno".

I lavori saranno programmati e dettagliati nel tempo, come d’abitudine, per tenere informati i residenti, sia sulle migliorie che si intendono apportare a Casalpusterlengo, che su eventuali disagi viabilistici e altre indicazioni.

Paola Arensi