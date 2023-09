Via le barriere architettoniche. Altri fondi per i comuni

La Provincia di Lodi ha riaperto fino alle 12 del 31 ottobre l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione o l’aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche per comuni al di sotto dei 20mila abitanti. Rispetto allo stanziamento iniziale di 73.887,72 euro, tenuto conto delle 8 domande ritenute ammissibili già presentate dai Comuni di Codogno, Pieve Fissiraga, Caselle Lurani, Salerano sul Lambro, Merlino, Secugnago, Casalmaiocco e Casaletto Lodigiano, le risorse disponibili per la presentazione di ulteriori istanze sono 34.137,72 euro. Il contributo massimo erogabile per ciascun piano è di 5mila euro.

I comuni con popolazione fino a 5mila residenti possono presentare domanda anche in forma aggregata; sono esclusi i comuni beneficiari di contributi erogati attraverso la misura precedente. Gli interessati possono presentare domanda all’indirizzo [email protected]. L’obiettivo del bando è "ridurre la disuguaglianza all’interno e tra i Paesi; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili". Lu.Pa.