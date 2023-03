Via Conciliazione, scatta il lifting "Diventerà più ordinata e sicura"

di Paola Arensi

Il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio ha presentato il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di via Conciliazione. L’opera è importante perché riguarda uno degli accessi principali alla città che rimarranno una volta ultimata la tangenziale alla via Emilia strada statale 9 in costruzione. Via Conciliazione è la tratta che, dalla “Mantovana“ sp 234, arriva alla zona dell’ospedale ed è lunga un chilometro. Con il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune ha ottenuto i 500mila euro necessari per riqualificare questo importante asse viario. "Ha vinto l’appalto un’impresa bergamasca con il 21% di sconto e i lavori partiranno in primavera" annuncia il sindaco. Sono previsti: il rifacimento della carreggiata stradale, la realizzazione di una pista ciclopedonale, il rifacimento dei marciapiedi e la creazione di posti auto in carreggiata. "La via è molto lunga e di fatto i posti auto oggi sono sui marciapiedi, molto disorganizzati – ricorda il primo cittadino –. Con l’intervento saranno riorganizzati. Ci sarà anche la creazione di un viale alberato dove oggi non c’è una pianta, con 30 alberi". Sul fronte sicurezza, Delmiglio sottolinea che "c’è anche un problema di percorrenza ad alta velocità. È la via principale che porta alla cittadella della salute, dove ci sono ospedale, casa di riposo e partono le ambulanze da via Albaron. Passano tantissimi veicoli. Non possiamo posizionare dissuasori perché è una via di scorrimento veloce per mezzi di soccorso, ma poseremo box arancioni lampeggianti, che rilevano la velocità e che saranno un deterrente. Il limite di 50 chilometri orari c’è già".

"Entro due anni, con la tangenziale finita, questo diventerà uno dei punti di accesso alla città più preziosi e il restyling si inserisce nel progetto di ridisegnare il volto di Casalpusterlengo".