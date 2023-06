Vestiti, profumi e scarpe Prodotti contraffatti Scatta un maxi sequestro

di Mario Borra

Blitz della Guardia di Finanza contro il commercio di prodotti “taroccati“ che successivamente alimentano un mercato abusivo online e sui social. Nei giorni scorsi, la Gdf della Tenenza di Casalpusterlengo, nei pressi della barriera autostradale A1 all’altezza dell’uscita Basso Lodigiano, in territorio di Guardamiglio, ha fermato per un controllo un soggetto a bordo di una vettura e, da una verifica approfondita, è emerso che stava trasportando 32 prodotti di abbigliamento e calzaturieri che presentavano sulle confezioni segni distintivi di note marche (Prada, Dolce & Gabbana, Adidas, Dior e Armani) le quali però erano presumibilmente contraffatte.

Successivamente, è scattata perquisizione domiciliare, a Maleo, che ha portato al rinvenimento di numerosi ulteriori capi di abbigliamento quali borse, scarpe, cinture, portafogli, monili e profumi con marchi industriali (Gucci, Louis Vuitton, Dior, Adidas, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Fendi, Rolex, Nike, Armani e Versace) anche in questo caso molto probabilmente falsi, così da raggiungere il numero totale di oltre 8.400 beni. I prodotti, il cui valore di vendita è stimabile in circa 400 mila euro, sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lodi.

Il blitz è scaturito da un controllo costante del territorio e non in seguito ad un’indagine pregressa, ma le verifiche continueranno per cercare di accertare altri particolari. Per esempio occorre capire quale sia la filiera di vendita e dove l’uomo abbia comprato la merce. Il sospetto è che, appunto, il fermato rivendesse i prodotti a prezzo stracciato su alcune piattaforme online. Nel marzo di quest’anno, sempre la Tenenza di Casalpusterlengo, aveva sequestrato ben 432 scarpe Nike Air Jordan false. L’attività di servizio delle Fiamme Gialle casaline si inquadra nella costante azione di contrasto del fenomeno illegale della contraffazione al fine di "garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza", come hanno ribadito dal comando provinciale.