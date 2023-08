Verso il grande giorno Bifulco, show in Thailandia per le relazioni con l’Italia

di Manuela Marziani

Da Bangkok comunica attraverso i social e mostra passo dopo passo come si sta preparando al grande giorno, quando dovrà rappresentare il nostro Paese alle celebrazioni fissate per domani in occasione del 155° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Thailandia. "Non mi sono mai esibito di fronte al pubblico asiatico - ha raccontato al telefono Oliviero Bifulco, 27 anni, ballerino pavese diplomato con pieni voti alla Scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala, inserito nel corpo di ballo de l’Opéra National de Bordeaux sotto la direzione di Charles Jude e tra i concorrenti del talent Amici, condotto da Maria De Filippi -. La danza è un linguaggio universale, ma gli stili e le preparazioni sono diverse. Sarò anche coreografo, spero di non deludere il pubblico che sarà composto soprattutto da diplomatici".

Quando ha saputo d’avere questo impegno in Thailandia?

"A fine luglio ho ricevuto una mail dall’ambasciata - risponde il giovane che ha un fratello cantante e definisce la danza come qualcosa che fa parte del suo patrimonio genetico - e sono rimasto molto sorpreso perché attualmente sono un freelance e come tale non è facile essere chiamati dall’altra parte del mondo. Sono stati i coreografi James Pett e Travis Knight a fare il mio nome e a volermi in scena. Avevo collaborato con loro a una produzione, evidentemente hanno apprezzato quello che faccio e per me è un grande onore lavorare con loro".

Ma è anche un’opportunità notevole per la sua carriera danzare al Bangkok Art and Culture Center, che cosa porterà sul palco?

"Una mia nuova creazione “Entrenched conversation“ con i ballerini del Bangkok city ballet. Stiamo provando e riprovando la coreografia. Inoltre sto tenendo delle classi".

Da quanto tempo è in Thailandia?

"Da due settimane e mi fermerò qualche giorno in più dopo lo spettacolo, spero di avere il tempo di fare anche un po’ di turismo. Finora non ne ho avuto la possibiltà. Sarebbe bello, non sono mai stato prima in Thailandia".

È da solo in Thailandia?

"Sì, mia mamma non vede l’ora di ricevere dei video per vedermi ballare".

Sta vivendo un’estate molto impegnativa.

"Ho tenuto diversi corsi e masterclass in Italia. In generale, dopo la pandemia ho notato un notevole interesse per la cultura, non solo per la danza. C’è voglia di uscire, andare a teatro approfittando anche del tempo libero".

Pensa al tempo libero degli altri, lei si concederà vacanze?

"Le avevo prenotate, avrei dovuto trascorrere un periodo all’isola del Giglio proprio in concomitanza con la mia partenza per la Thailandia. Ho dato disdetta e ho modificato la mia prenotazione, non potevo perdermi questa occasione. Sono molto grato per questa opportunitá".