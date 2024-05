Vaso in ceramica della “Vecchia Lodi“ in mostra a Roma

Un grande vaso prodotto dalla Ceramica Artistica Lodigiana Vecchia Lodi di Angelo Pisati, in terraglio dolce di colore bianco usato dai ceramisti lodigiani del 1760, è in esposizione fino al 14 giugno a Roma, al Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Qui è stata allestita (e inaugurata il 14 maggio scorso) la mostra “Artigianato, cuore del made in Italy”, promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato, CNA, Casartigiani. L’expò è stata inaugurata alla presenza del ministro Adolfo Urso. Erano presenti anche Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, Marco Granelli, presidente Confartigianato, Dario Costantini, presidente CNA e il lodigiano Mauro Sangalli portavoce di Casartigiani. L’idea di questa mostra, come aveva chiarito il ministro Urso, nasce in continuità con le iniziative messe in campo dal Mimit per la Giornata Nazionale del Made in Italy che si celebrerà ogni anno il 15 aprile, anniversario della nascita del genio di Leonardo da Vinci.