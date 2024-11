Vasetto di hascisc trovato nel parco

Schiamazzi e andirivieni dal parco, i cittadini danno l’allarme e la polizia locale trova droga nascosta sotto le foglie. Il blitz è scattato a Zelo Buon Persico in zona Antigone, area condominiale vicina a dove si svolge il mercato. È una porzione di paese con un parco pedonale in cui si ritrovano i ragazzi. Purtroppo ultimamente le chiamate all’Unione di polizia locale nord Lodigiano, per segnalare disagio, sono state numerose. I problemi sono soprattutto gli schiamazzi e l’abbandono di rifiuti, come bottigliette e cartacce, ma questa volta è spuntato anche lo stupefacente. Alla vista della pattuglia i ragazzi sono scappati. Gli agenti hanno ispezionato l’area per controllare i rifiuti e hanno trovato hascisc. La droga, 2.5 grammi, subito sequestrata, era in un vasetto di vetro, coperta da alcune foglie. Ora c’è il sequestro a carico di ignoti. Nel frattempo è stato identificato un gruppo di ragazzi ma l’Unione non gli ha trovato nulla addosso. P.A.