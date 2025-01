Vandalizzate trenta auto parcheggiate in strada. Caccia ai responsabili

Raffica di auto vandalizzate, nella notte tra venerdì e sabato, a Lodi. E dopo le denunce degli automobilisti, la polizia procede con le indagini. I vandalismi sono stati compiuti, probabilmente a scopo di furto, lungo i viali Italia, Calabria e Rimembranze, nel quartiere San Bernardo di Lodi. Gli accertamenti sono in corso da sabato mattina quando, nell’andare a riprendere le vetture, che erano state parcheggiate regolamente in stalli pubblici, i malcapitati si sono trovati l’amara sorpresa di pesanti danni. Una trentina in totale le vetture prese di mira con finestrini e specchietti rotti. Grazie alla rete di videosorveglianza locale, gli inquirenti hanno iniziato a individuare alcuni potenziali sospettati e ora continuano ad indagare. P.A.