Valsasino, disco verde ai lavori. Cantiere attivo fino ad agosto. Anziani spostati nella chiesetta

Restyling completo della Residenza sanitaria assistenziale Valsasino di San Colombano al Lambro con un investimento di 300 mila euro, ma l’investimento non ricadrà sulle rette degli ospiti.

"Abbiamo raggiunto l’accordo- spiega Davide Panzetti, presidente dell’Azienda servizi alla persona Valsasino (nella foto)- L’intervento la parte dell’offerta migliorativa dell’appalto della cooperativa che gestisce la Rsa dopo l’esternalizzazione del servizio. Intervento che si era fermato per gli arretrati nei pagamenti".

Oggi gli ospiti sono 70, divisi in 10 camere singole, 32 a due posti e tre nuclei, articolati su due piani. Poi ci sono 60 ospiti nella zona cure intermedie-riabilitazione e infine Asp gestisce gli ambulatori. Per descrivere i passaggi dell’attesa riqualificazione della residenza sanitaria assistenziale, il 13 maggio si è svolta una partecipata riunione con familiari e amministratori di sostegno degli ospiti. "Dal 19 maggio, per 12 settimane, il restyling completo della Rsa, riguarderà arredi e pavimentazione -dettaglia -. Fa parte di un appalto precedente il cui iter è stato costallato da difficoltà come un ricorso al Tar e difficoltà legate alla situazione generale di Asp e degli arretrati dei pagamenti.

Ripartiranno anche grazie a un acRcordo di piano di rientro con l’appaltatore. Da maggio 2024 ci siamo insediati noi e cerchiamo infatti di gestire tutto, nonostante le difficoltà, insieme al nuovo direttore generale, insediatosi a gennaio" ribadisce Panzetti. "Si interverrà con lotti progressivi, cercando di provocare meno disagi possibili ad anziani e parenti. Non si poteva attendere oltre. Era un intervento che si aspettava da tempo. Quando sarà necessario ed inevitabile, lo spostamento degli ospiti avverrà all’interno della cappella del Valsasino, dove è prevista l’istituzione di posizioni complete, compreso il campanello di assistenza".

Parallelamente saranno migliorati anche gli spazi esterni: "Ad esempio il terrazzo che dà su via Valsasino sarà allestito con arredo esterno, metteremo gazebo panchine, sedie tavolini nel giardino di ingresso e sistemeremo la camera mortuaria"- sottolinea il presidente.