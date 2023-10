“Vai al lavoro in bici“. Premiati i vincitori Medici e personale dell'Asst di Lodi hanno partecipato a un concorso sulla mobilità sostenibile. Ieri le premiazioni con premi come un mese di Inglese gratuito e gadget per la bicicletta. I vincitori dell'ospedale di Lodi sono stati Geremy De Nitto, Chiara Pedercini, Gionathan Mazza, Maria Luisa Dallavalle e Sara Oliviero.