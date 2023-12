Va al lavoro in monopattino. Camion travolge un 18enne

Travolto mentre si stava recando al lavoro in monopattino elettrico lungo la Provinciale 234, in territorio di Ospedaletto. Ieri attorno alle 8 un 18enne è rimasto ferito dopo che un mezzo pesante condotto da un 56enne lo ha investito all’altezza del rondò verso Livraga, per cause in fase di accertamento. In un primo momento si è levato in volo pure l’elisoccorso che però è stato fatto tornare indietro. Il ragazzo è stato successivamente trasferito da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo per traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione di Maleo e dell’Aliquota Radiomobile.