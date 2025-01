Va a scuola, investito ragazzino di tredici anni. Finisce in ospedale

Doppio investimento, nel giro di poche ore ieri nel Lodigiano, tra i feriti anche un ragazzino di 13 anni. Il primo allarme è scattato a Codogno, alle 8, in viale Trieste, poco lontano dalla sede della partecipata del Comune Asm. Un’auto ha investito un giovane studente di 13 anni che, a piedi, era diretto a scuola. La dinamica è al vaglio della polizia locale, che ricostruirà le eventuali responsabilità. L’auto era una Renault Captur, condotta da una donna. Il traffico è stato momentaneamente interrotto per consentire i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari dell’auto medica e un’ambulanza della Croce verde: dopo aver prestato le prime cure sul posto, il ragazzo è stato accompagnato per accertamenti all’ospedale di Cremona. Gli è stato assegnato un codice giallo di media gravità. Ha accusato un trauma cranico e a una gamba. Ma per fortuna l’adolescente non corre pericolo di vita. Alle 8.44 c’è stato un secondo investimento a Lodi, in via Nino Dall’oro, all’altezza del civico 9. La donna investita, per responsabilità al vaglio delle forze dell’ordine, è una signora di 55 anni. L’ha soccorsa la Croce rossa ed è stata accompagnata al Pronto soccorso locale con traumi a un braccio.

P.A.