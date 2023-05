Utilitaria impazzita in viale Cadorna Triplice scontro e poi la fuga

Auto “impazzita“ sbanda e colpisce il pullman già carico di studenti in attesa di partire lungo viale Cadorna, proprio davanti all’Itis Cesaris. Paura ieri pomeriggio, attorno alle 14, all’uscita da scuola di centinaia di ragazzi quando una Panda, proveniente dalla rotonda della via Emilia, ha cominciato a zigzagare dapprima colpendo un furgone in sosta, poi una vettura ed infine finendo contro la fiancata, vicino ad uno pneumatico, della corriera della Star Mobility che copre la tratta Casalpusterlengo-Codogno.

L’utilitaria ha proseguito la propria corsa pur avendo una delle ruote completamente distrutte: in pratica il conducente ha pigiato sull’acceleratore nonostante la gomma non esistesse più. Alcuni testimoni hanno visto l’auto allontanarsi davanti ad un fumo nerastro probabilmente causato dall’attrito degli pneumatici sull’asfalto, ma la fuga dell’uomo al volante è durata pochi istanti. Infatti alcune centinaia di metri più avanti la vettura è stata fermata da una pattuglia della Polizia Locale. L’uomo è stato identificato in B.D. di 39 anni, residente a Senna Lodigiana e, sottoposto successivamente ad un alcoltest per verificare se fosse o meno sobrio. Nessuno è rimasto ferito nè contuso anche se poteva finire molto peggio visto che la strada, a quell’ora, è sempre affollatissima di studenti.

Il botto comunque contro il pullman non è stato violentissimo, visto l’effetto sulla carrozzeria, ma tutti i ragazzi hanno sentito distintamente il colpo e sono scesi in strada immediatamente lasciando tutti i posti che già occupavano: l’autista è andato a vedere immediatamente i danni dell’urto. Spavento, ma niente panico, per i giovani che hanno dovuto attendere alcuni minuti per salire su un’altra corriera e poter così far ritorno a casa. Ora la dinamica esatta è al vaglio della polizia locale che procederà nei confronti del 39enne per quanto riguarda sia il Codice della strada che per eventuali altre condotte.

M.B.