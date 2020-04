Lodi, 10 aprile 2020 - Piccoli ricoverati in pediatria a Lodi a Pasqua? I carabinieri gli portano grosse uova di cioccolato. E’ l’ultima iniziativa dell’Associazione nazionale carabinieri di Lodi e del comando provinciale che, con il comandante Domenico Sacchetti, hanno fatto una gradita sorpresa a una decina di bambini. Sono i piccoli ricoverati e in cura all’ospedale Maggiore di Lodi e che trascorrono i giorni di festa lontano da casa. Oltre al gradito dolce colorato, gli è stato dato anche un disegno con dedica realizzato dai figli dei carabinieri. Tanta l’emozione per le famiglie e il personale sanitario che hanno molto apprezzato la visita.

