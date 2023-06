Uomo aggredisce con un morso l'orecchio di un altro uomo a Sondrio

Una scena degna del peggiore Mike Tyson quella capitata venerdì alle 15.30 in pieno centro a Sondrio a pochi passi dalla stazione, dove un 31enne ha staccato a morsi un pezzo di orecchio a un uomo che a suo dire stava fissando con insistenza sua moglie. Autore dell’aggressione un 31enne nigeriano con diversi precedenti per maltrattamenti in famiglia, che si è giustificato di fronte agli agenti della Questura spiegando di essere intervenuto in difesa della moglie, infastidita dallo sguardo insistente dell’altro uomo. La lite è degenerata e il 31enne ha immobilizzato l’avversario staccandogli a morsi la parte superiore del padiglione auricolare destro. Il “rivale“ è stato poi dimesso con una prognosi superiore ai 40 giorni. L’aggressore è stato arrestato e portato in carcere.

Ro.Can.