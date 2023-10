Un’ora in dono dai lavoratori della Fiom Cgil. Così si aiutano i progetti della cooperativa Il Mosaico

Un’ora di lavoro per finanziare un progetto sociale. È quanto avvenuto tra i lavoratori della categoria Fiom Cgil che hanno così sostenuto Officine21, il centro per il supporto quotidiano a giovani in difficoltà della cooperativa Mosaico. Decollato ad aprile scorso e chiuso il 30 settembre, hanno aderito oltre 450 persone. La somma raccolta, pari a 4.277 euro, si unirà ad altri contributi che permetteranno di comprare un furgone a nove posti per il servizio di trasporto. "Il sostegno dei donatori è molto importante per noi e per le persone che assistiamo quotidianamente perché ci permette di offrire a persone molto fragili qualcosa che va oltre l’ordinario – spiegano dal Mosaico – l’unione fa la forza e permette di conseguire risultati a cui non si arriverebbe da soli". Poi il grazie a Fiom. "Il vostro impegno nell’organizzare la raccolta fondi risultano dunque ancora più nobili".