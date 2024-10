Una farmacia nell’ex supermercato. Il centrosinistra rilancia il progetto

L’ex supermercato di viale Cairo al rione Don Bosco è ormai abbandonato da troppi anni: ad oggi è relegato a deposito (all’interno ci sono i faldoni degli uffici dell’ex giudice di pace la cui convenzione, peraltro, scade a fine anno). Anni fa, proprio al fotofinish della legislatura, l’amministrazione di centrosinistra, oltre a riportare l’immobile tra i beni del proprio patrimonio, individuò l’ex supermercato come luogo idoneo per una nuova farmacia comunale. Ora dall’opposizione si rilancia il progetto e, attraverso una mozione, se ne discuterà durante il consiglio comunale di domani. "Il percorso intrapreso anni fa era stato verificato come fattibile a suo tempo dalla giunta Ceretti – spiega la consigliera comunale della lista Codogno Insieme 2.0, Rosanna Montani –. Riprendiamo un progetto che faceva parte della nostra ultima campagna elettorale, sollecitati anche da quanto emerso nell’incontro con i residenti del quartiere nel tour estivo della giunta Passerini. Chiediamo che si riattivi il percorso per l’apertura della farmacia perché diventi un presidio nel quartiere anche con servizi di tipo socio sanitario". M.B.