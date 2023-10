Una due giorni dedicata alla viticoltura regionale

Paesaggio particolare, nella terra di mezzo tra l’Alto Mantovano e il Bresciano. E location di prestigio, come può esserlo una residenza di origini cinquecentesche – Villa Mirra a Cavriana – che ha sempre ospitato personaggi illustri, tra cui Napoleone e Charles De Gaulle. Insomma, il posto ideale dove organizzare una grande kermesse dedicata alle bollicine prodotte nelle terre elette della Lombardia attraverso il Metodo Classico. E quella che andrà in scena tra domani (15-20) e domenica (14-19,30) è una manifestazione che ha il merito di essere rappresentativa delle tante anime della viticoltura regionale, anche grazie alla presenza di una cinquantina di cantine e alla disponibilità per gli operatori e appassionati di un centinaio di etichette che celebrano le denominazioni più iconiche, come le Docg dell’Oltrepò Pavese e della Franciacorta, le Doc del Garda e della Lugana e le Igt delle Alpi Retiche. L’evento debutterà alle 11 di domani ai Giardini Superiori della dimora con un convegno. Nel pomeriggio degustazione. P.G.