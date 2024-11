Un sito per il progetto Tilab. Conterrà pure offerte di lavoro

Il progetto Tlab - Talent Innovation Lab per potenziare la formazione professionale si dota di un sito che racconta il mondo della formazione professionale nel Lodigiano e spiega tutte le opportunità a disposizione di ragazzi, giovani e adulti che cercano nuove occasioni di specializzazione. L’indirizzo è: https://www.tilablodi.it. Tlab coinvolge sei centri del territorio: il Cfp Calam come capofila e poi Cfp Asfol Cfp Fondazione Clerici, Cfp San Giuseppe-Canossa, IeFp Codogno e IeFp Volta. Sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, il progetto vuole rinnovare l’offerta formativa dei centri di formazione realizzando nuovi laboratori all’avanguardia, avviando corsi che rispondano alle richieste del mondo del lavoro. "Il sito è lo strumento ideale per orientare al meglio e rendere più semplice una scelta che è delicata e che deve essere fatta senza pregiudizi – spiega Elena Chioda, project manager di TiLab –. La nostra ambizione è che questa piattaforma diventi davvero lo spazio di incontro per tutti. Inoltre le imprese avranno un’area riservata in cui iscriversi e dove postare richieste di lavoro e di stage".