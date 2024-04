Un mezzo agricolo distrutto dalle fiamme. Ipotesi corto circuito

Un mezzo agricolo ha preso improvvisamente fuoco sull’aia della Cascina Barosi, nella campagna di Annicco. Sono stati subito avvertiti i vigili del fuoco, arrivati sul posto quando il carro trinciatore era in preda alle fiamme. L’opera di spegnimento del grosso mezzo è durata parecchio ma alla fine il rogo è stato debellato anche se il carro è andato completamente distrutto. Nessuno è rimasto coinvolto. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, durate tre ore, i pompieri hanno cercato di capire da dove potessero avere avuto origine le fiamme.

La prima ipotesi è andata dritta verso il corto circuito, scaturito da un contatto anomalo nel motore che possa aver interessato il carburante e quindi originato le fiamme. Esclusa da subito l’origine dolosa. Si tratta del secondo mezzo agricolo in pochi giorni che prende fuoco: il primo caso si è verificato sempre in una cascina a Castelleone, dove è bruciato un mezzo che serviva per la movimentazione di erba, fieno e cereali. Anche in questo caso si ipotizza un corto circuito.

P.G.R.