Un laboratorio di bellezza per le donne in cura da tumori

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede di Alao (Associazione lodigiana Amici di Oncologia) di via Cavour, uno speciale laboratorio di bellezza dedicato alle donne in terapia oncologica promosso da “La forza e il sorriso Onlus“. Il progetto gratuito è patrocinato da Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche (parte di Federchimica) ed è dedicato alla popolazione femminile colpita da tumore sul modello del programma internazionale “Look Good Feel Better“, originato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo. Attiva a Lodi dal 2011, l’iniziativa ha coinvolto, negli anni, più di 340 donne in oltre 70 incontri. Risultati resi possibili anche grazie alla collaborazione con l’Alao, realtà sorta nel 1994 per aiutare le persone colpite da patologie tumorali. "Desideriamo fare in modo che sempre più donne in trattamento oncologico possano prendere parte ai nostri incontri per ritrovare fiducia, autostima e speranza" sottolinea Paolo Braguzzi, presidente de “La forza e il sorriso“. I laboratori di bellezza prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riuniscono per circa due ore accompagnate da beauty coach volontari, e supportate da psicologi, dove verranno condivisi utili accorgimenti e consigli pratici per mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, sia attraverso una specifica skincare, sia con l’applicazione del make-up. A ogni donna presente viene donata una beauty bag con cosmetici per il trucco e il trattamento della pelle. Il prossimo laboratorio si terrà il 29 settembre, dalle 14.30 alle 17, sempre nella sede di Alao.