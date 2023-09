Un fulmine sulla centralina Da dieci giorni senza telefono

"Quanto tempo ci vuole per capire dov’è il guasto? E quanto per ripararlo?". Sono gli interrogativi di Roberto Moreni, sindaco di Casaletto di Sopra, che da dieci giorni non ha il telefono fisso. E come lui, 200 famiglie, tre ristoranti e alcune attività produttive. "Durante il temporale del 28 agosto un fulmine ha colpito la centralina della Telecom. Da allora i telefoni fissi si sono ammutoliti. Ero in ferie, ma mi sono attivato subito per chiedere la riparazione del guasto". Risultato? "Zero assoluto. Ho perso il mio tempo a cercare qualcuno che potesse rispondermi in Telecom ma le risposte sono sempre state vaghe e il problema è ancora lì. La materna è isolata, tre ristoranti non possono ricevere le prenotazioni e non possono neppure attuare i pagamenti attraverso il pos; ci sono le aziende che non hanno la possibilità di emettere fatture elettroniche". Quindi? "Ieri hanno detto che il fulmine ha bruciato un cavo e che sarà necessario eseguire uno scavo. Ma se ci hanno messo dieci giorni per capire dove è il guasto, quanto ci metteranno a intervenire?". P.G.R.