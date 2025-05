Un fine settimana tutto da vivere, è “Agorà di primavera“

Presentato ieri, in Comune a Codogno, il cartellone “Agorà di Primavera“ in calendario sabato 10 maggio e che propone varie iniziative. Dalle 9 alle 19, in piazza XX settembre, ci sarà un’esposizione di bancarelle di hobbisti creativi a cura dell’Associazione La Mela Cotogna di Codogno. Dalle 14.30 alle 18.30, sotto la Loggia della Mercanzia e nelle aree limitrofe (in caso di maltempo sotto il Mercato Coperto di piazza Cairoli), con un laboratorio creativo per avere sassi decorati, madonnari, giochi di legno, artisti di strada, esposizione di quadri e fotografie. Ma anche musica dal balcone a cura della Consulta della Cultura del Comune di Codogno. Festa della mamma speciale con Geo Mamma, poi dalle 10.30, alla Libreria Orso Giallo. Dalle 16.30 alle 18, nel cortile del Palazzo Municipale Festa della Mamma, in particolare Madre Terra, con un momento dedicato ai più piccoli. Nel contesto del cartellone, dalle 8.30 del 9 maggio alle 12.30 dell’11 maggio, “Energiadi“ nella palestra Ognissanti, la gara tra scuole italiane nella produzione di energia. P.A.