Un “concerto-evento“ per parlare di migrazione

"Migrazioni Musicali, note dal confine". Questo il titolo il concerto-evento che si terrà sabato alle 20 in via Maddalena a Lodi. Organizzato dal collettivo, e futura associazione, “Terradice”, insieme ad una costellazione di oltre 30 sigle locali. Si tratta di un concerto del cantautore nigeriano Chris Obehi, leader di una band multietnica in cui si unisce la sua cultura di provenienza con la musica siciliana, raccontando con le sue sonorità e i suoi testi la sua storia di migrazione. "Il tema della serata sarà parlare delle morte alle frontiere e della gestione di esse, pericolose e militarizzate – ha spiegato Tatiana Negri, esponente di Terradice –. L’obiettivo del collettivo è creare comunità, mutuo aiuto, scambio e condivisione con tutte quelle marginalità che non vengono considerate, far capire e sensibilizzare sul tema mettendo queste persone al centro, creando comunità e facendo capire che queste persone non sono numeri".

Prima del concerto ci saranno interventi sul palco fatti da persone che lavorano in vari ambiti dell’accoglienza di migranti e da persone che hanno fatto il viaggio in prima persona. Tra gli interventi ci sarà anche quello di Tania Palazzi, artista visiva che ha organizzato la mostra fotografica all’Arci Ghezzi, all’interno dell’Off della Fotografia Etica, fatta in collaborazione con Terradice, con fotografie analogiche e immagini fatte a mano con cui si indaga sempre l’argomento dei confini.

L.P.