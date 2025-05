Apre il “Punto digitale facile“: "Insegnamo i servizi del web"

La tecnologia offre numerose opportunità, ma per alcuni, in particolare per coloro che non appartengono alla "generazione informatica", può diventare un ostacolo. Per questo, a Tavazzano scatta il progetto “Punto Digitale Facile“ di Cesvip, Auser lodigiano e altri partner, finanziato dalla Regione con fondi Pnrr. Un servizio di facilitazione digitale offerto, in collaborazione con il Comune, per permettere a chi non è esperto di avvicinarsi all’uso delle tecnologie e di internet.

"L’obiettivo – ha spiegato Clara Bassanini, responsabile dei progetti di Auser provinciale – è rendere autonome le persone che non appartengono alla generazione digitale nell’impiego degli strumenti informatici, per usufruire delle opportunità e dei servizi che si trovano online". Sarà compito quindi dei facilitatori Massimo Angiolilli e Benedetto Matteucci garantire una maggiore consapevolezza nell’uso dei pc e degli smartphone.

Nella sede di Auser Tavazzano, in piazza Maria Grossi 4, sarà possibile, dalle 9.30 alle 12 e solo su appuntamento, apprendere come accedere ai portali della Pubblica amministrazione, utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico, conoscere Spid, Cie, Cns, ma anche proteggersi dalle truffe, effettuare ricerche online per le opportunità lavorative e, ancora, imparare a gestire profili social e piattaforme di messaggistica. I facilitatori risponderanno alle domande e personalizzeranno il servizio a seconda delle esigenze dei richiedenti.

Un servizio valido anche per i più giovani "che sanno usare gli smartphone per divertirsi, non li usano per usufruire dei servizi online", sottolinea Bassanini.

