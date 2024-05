Un archivio dedicato a don Peppino Barbesta

Momento importante, oggi alle 15.30, per l’associazione “I lavoratori credenti“. Ci sarà l’inaugurazione del centro documentazione Don Peppino Barbesta, dedicato al “prete degli ultimi“ scomparso nel giugno del 2021. Si trova a San Martino Pizzolano frazione di Somaglia, in via Delle Coste, nella casa parrocchiale. Negli anni, i Tir della solidarietà di don Peppino (carichi di beni di sussistenza, aiuti, fondi e speranza) hanno attraversato mezza Europa e oltre (Kosovo, Bosnia, Romania e Bulgaria ad esempio). A Jenin in Palestina don Peppino costruì un asilo.