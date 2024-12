Umanizzazione del Pronto Soccorso di Lodi: nuove donazioni e segnaletica innovativa

Prosegue l’“umanizzazione“ del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Tagliato un altro traguardo del progetto che ha già visto, tra il 2022 e il 2023, l’installazione di tre monitor tv presso la sala di attesa, donati da Pia Zirpolo, ex dipendente dell’Asst, referente regionale e vicepresidente locale dell’Associazione Aira (Associazione Italiana Reum Amici) e il posizionamento di impianti di distribuzione di bevande e snack.

Sempre Aira, diretta, nel Lodigiano, da Stefano Spelta, ha donato all’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi 60mila euro per finanziare alcuni interventi strutturali nell’area del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi e ad ultimare ulteriori iniziative di umanizzazione in un ambito particolarmente delicato, come quello dell’emergenza urgenza. Aira si occupa di Artrite Reumatoide e malattie reumatiche e sostiene la ricerca su queste patologie, oltre ad essere a fianco dei malati che ne sono affetti e dei loro familiari.

La Direzione Strategica dell’Asst e il primario Stefano Paglia, alla presenza delle istituzioni, venerdì, hanno quindi inaugurato le novità. "Il Pronto Soccorso di Lodi conta circa 60mila accessi in un anno ed è una realtà spesso caratterizzata da ansia e incomprensione delle priorità – hanno sottolineato i dirigenti –. Per questo, creare un ambiente accogliente, in cui ci si senta ascoltati e informati su tutti i passaggi assistenziali, può mitigare tensione e stress.

In questa direzione è stata realizzata e ultimata una nuova segnaletica che segnala e identifica i percorsi e le aree del Pronto Soccorso: si tratta di una segnaletica orizzontale (utilizzando bande colorate a pavimento) e verticale, con pannelli, icone e grafiche. Il progetto è stato pensato dallo “Studio100 Km”, che si è fatto carico anche dell’installazione. È stato firmato da Luigi Farrauto, graphic designer che ha realizzato vari e importanti progetti di segnaletica (fra essi quello per gli aeroporti di Amsterdam e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti).

I pannelli allestiti richiamano anche alcuni ambiti di pregio storico e culturale del territorio (dalla Cattedrale di Lodi a Porta Cremona, alla Chiesa di San Francesco, al Santuario dell’Incoronata, al Castello di Lodi).