Un ufficio postale chiuso per lavori e l'altro fatto esplodere dai ladri: tanti disagi nel Lodigiano

San Colombano al Lambro (Milano), 23 ottobre 2023 – Due uffici postali chiusi, uno per l’esplosione del postamat e l’altro per un ammodernamento, stanno creando disagi nel Lodigiano. Poste Italiane ha comunicato che, da sabato 14 ottobre, per alcuni mesi, l’ufficio postale di Borghetto Lodigiano in via IV Novembre 1 sarebbe stato chiuso. Questo perché interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Opere utili per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Era quindi stato consigliato di rivolgersi all’ufficio postale di Livraga sito in via Giovanni XXIII 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45 dove è disponibile anche un postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 (per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite).

Poi, la notte tra il 13 e il 14 ottobre, ignoti hanno fatto esplodere, con acetilene, il postamat dell’ufficio postale di San Colombano al Lambro, in via Monti, a pochi chilometri dalla sede borghettina. La deflagrazione è stata talmente forte che l’edificio ha subito danni importanti alla vetrina e agli impianti. I razziatori erano invece fuggiti con un bottino da 50mila euro. E ora la vicesindaco Giuseppina Gazzola ha spiegato: “Stanno eseguendo i lavori di ripristino ma, al momento, la posta resta chiusa. Ci hanno dato alcune date, senza certezza. Di conseguenza delibereremo di attivare un servizio per portare chi ha solo un libretto postale, come anziani e disabili che non hanno nessuno, a prelevare e compiere operazioni, nell’ufficio livraghino”.

Il servizio sarà disponibile il 25 ottobre e l’8 novembre, di mercoledì, quando ci sarà la disponibilità dei volontari. Sono comunque 12mila gli utenti che non possono accedere ai servizi postali, né al ritiro di contanti, agli Atm postali nei propri comuni, in un raggio di 5 chilometri. È possibile però rivolgersi anche all’ufficio postale di Orio Litta in piazza Aldo Moro 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, dove sarà possibile ritirare le pensioni e la corrispondenza in giacenza. O a Graffignana in via Castello 2.