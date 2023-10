Esplode il bancomat: colpo riuscito alle Poste di San Colombano al Lambro

San Colombano al Lambro (Milano), 14 ottobre 2023 – Colpo notturno in posta. I soliti ignoti sono tornati a colpire le casseforti tra Lodigiano e sud Milanese. Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2023, alle 4, i residenti di via Monti sono stati svegliati da un boato prodotto da una deflagrazione sotto casa loro. Una gang, sulle cui tracce sono ora i carabinieri della stazione locale, ha infatti utilizzato acetilene o prodotti infiammabili similari, per far esplodere e svuotare la cassaforte del bancomat dell’ufficio di Poste italiane a lato della banca Centropadana di credito cooperativo di via Monti. La posta si trova in pieno centro storico, in una strada stretta, a senso unico, di fronte al municipio e alla biblioteca e soprattutto tra le case più centrali del paese, in zona piazza del Popolo. Tanti si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo. Poi è stato dato l’allarme ma, all’arrivo della pattuglia, i malfattori si erano già dileguati indisturbati. Sono state viste, in particolare, tre persone, fuggire a bordo di una vettura. L’esplosione iniziale ha provocato un principio d’incendio e distrutto le vetrine della posta e i militari hanno quindi avuto bisogno dell’ausilio dei vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, dal distaccamento dei volontari di Sant’Angelo Lodigiano. L’area è stata quindi messa in sicurezza, in attesa del ripristino dello scrigno, iniziato poco più tardi e affidato a una ditta specializzata. Dall’esplosione si è sprigionato anche molto fumo, eliminato solo più tardi. Il bottino è in via di quantificazione. Proseguono intanto le indagini per dare un nome ai responsabili.