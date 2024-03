Ubriaco finisce contro due vetture. Patente ritirata, auto sequestrata

Via la patente e anche l’auto. Un 48enne l’altra notte intorno all’1.30 ha preso due auto ferme. L’uomo, che evidentemente aveva bevuto troppo, arrivato in piazza San Paolo, ha perso il controllo della vettura, ha deviato la corsa dalla via principale ed è finito contro due auto regolarmente parcheggiate sul lato della strada. Qualcuno che abita nei pressi ha sentito lo schianto e si è subito affacciato alla finestra, dove ha potuto notare l’auto, con a bordo una persona ferma, contro altre due vetture parcheggiate. Subito sono stati chiamati i soccorsi che sono arrivati con automedica e ambulanza e sono stati avvisati anche i carabinieri che hanno inviato una volante. I soccorritori hanno constatato che l’autista era uscito illeso dal sinistro, ma i militari si sono resi conto che l’uomo aveva problemi a reggersi in piedi, non per le conseguenze del sinistro, ma perché sembrava avesse bevuto troppo. Il 48enne è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato che aveva nel sangue 1.40 mg/l, decisamente troppo per poter guidare. Così gli è stata tolta la patente e la sua auto è stata sequestrata. Ingenti i danni alle vetture coinvolte nel sinistro.