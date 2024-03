Ubriaca chiama i carabinieri. Ma poi li insulta

CREMA (Cremona)

Prima chiama i carabinieri, quindi li insulta e si prende una denuncia. Il tutto perché la 34enne cremasca era ubriaca e forse aveva pure assunto qualche droga. La donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri alle 5 dell’altra mattina. Ha riferito che si trovava nei pressi di una via del centro cittadino. I militari sono arrivati e l’hanno trovata in compagnia di un uomo. Faceva fatica a reggersi in piedi e ha farfugliato qualche parola nel tentativo di spiegare la richiesta d’aiuto. L’amico ha chiarito subito che era intervenuto in soccorso della donna perché l’aveva vista in difficoltà, ma che con le sue condizioni non aveva nulla a che fare.

A quel punto però la 34enne, ubriaca, ha cominciato a insultare i militari che, con infinita pazienza, hanno cercato di ricostruire quel che era accaduto e perché lei avesse chiesto il loro intervento, se non aveva alcuna intenzione di raccontare i fatti o chiedere assistenza medica. Alla fine, dopo molte insistenza, la donna è riuscita a dire che poco prima aveva litigato con un uomo che abitava nei pressi e ha indicato nome e indirizzo di questa persona. I carabinieri sono saliti in casa dell’uomo, la cui abitazione era a pochi metri. Sentito in merito a quanto riferito dalla 34enne, l’uomo ha confermato di aver passato la serata con lei, di aver bevuto insieme e che tutti e due avevano fatto uso di stupefacenti. Poi a un certo punto è scoppiata una lite e lui ha chiesto alla ragazza di andarsene, cosa che lei ha fatto. Chiarito l’accaduto, visto che non era stato commesso alcun reato, i militari hanno invitato ciascuno a tornare alla propria abitazione, ma la ragazza si è ritrovata con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e una multa per ubriachezza.

P.G.R.