Tubi dell’irrigazione tagliati dai teppisti: l’acqua invade la piazza

Tagliati i tubi dell’irrigazione del parco di piazza Cairoli e l’acqua, fuoruscita dall’alba di ieri per non lasciare secche le aiuole, ha rischiato seriamente di allagare i banchi del mercato ambulante. Ennesimo vandalismo nel centro storico della città: dopo la rottura intenzionale dei faretti che illuminano il monumento e le scritte sul parapetto vicino alla fontanella, ecco che ignoti teppisti hanno reciso in due punti il sistema che permette, in maniera temporizzata, di annaffiare le essenze del parco, riqualificato completamente ed inaugurato nel 2020.

Purtroppo, ieri verso le 5, l’acqua è cominciata a sgorgare, ma non è finita per bagnare le piantine, ma è fuoriuscita dal perimetro del parco ed ha cominciato ad allagare il tratto di piazza Cairoli, di fronte all’imbocco con via Gorini, dove si stavano allestendo i banchi per iilmercato ambulante del venerdì. Dopo l’allarme, l’erogazione è stata bloccata ed è stato evitato il peggio. Il Comune ha già ribadito di voler sostituire l’edera dell’oasi con un prato: l’essenza viene periodicamente trafugata da mani ignote. Intanto, nel settore della sicurezza, ieri mattina si è tenuto un sopralluogo presso le frazioni Triulza e Maiocca per verificare la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza. Ottenuto l’ok dei tecnici per il feed back del segnale con l’antenna posizionata sul Comando di Polizia Locale, per questa estate saranno collocate due telecamere ai varchi di ingresso e nel centro abitato di Triulza e tre alla Maiocca. Mario Borra