Finti tecnici alla porta. Ma i pensionati non cadono in trappola

Tentano una truffa in casa di anziani per cercare di derubarli di soldi e preziosi ma il colpo fallisce. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 9.30 in via De Gaspari al rione Villaggio San Biagio a Codogno: i malviventi erano presumibilmente due e hanno cercato di compiere il classico raggiro fingendosi tecnici di una fantomatica società di servizi idrici. Ieri tutto è saltato e i raggiratori di “professione“ sono stati costretti alla fuga a bordo di una vettura di colore scuro posteggiata poco distante, forse con a bordo un complice. L’allarme è infatti scattato perchè le vittime non ci sono cascate ed hanno chiamato il 112: i carabinieri e la polizia locale si sono messi subito sulle loro calcagna. Sempre in mattinata, una donna “manolesta“ ha cercato di uscire dal negozio JD del centro commerciale di San Rocco al Porto con diversa merce trafugata dagli scaffali: ma “inseguita“ da un addetto, la ladruncola ha dovuto giocoforza lasciare la refurtiva e completare la fuga. M.B.