Troppo costoso il raddoppio della Toffetti. Addio alle partite di basket della serie B

Niente raddoppio della palestra Toffetti, che avrebbe dovuto arrivare a mille posti contro i 476 attuali per ospitare le gare di serie B di basket: alla fine dei conti, costerebbe troppo. Il sindaco Fabio Bergamaschi, l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Giossi e il consigliere delegato allo Sport Walter Della Frera hanno incontrato i vertici della Pallacanestro Crema per informarli che la Toffetti resta com’è. La possibilità di ampliarla per ospitare le partite casalinghe della serie B nazionale, che impongono una capienza minima di 800 spettatori, non è percorribile.

Dopo aver ricevuto dal professionista incaricato il progetto preliminare e il relativo computo metrico, l’Amministrazione ha preso atto dell’impossibilità di procedere con l’attuazione dell’intervento per il raddoppio della capienza dell’impianto, che avrebbe portato gli attuali 476 posti a mille. Diversi fattori sono stati accuratamente analizzati e la conclusione è che l’intervento non risulta possibile sotto diversi punti di vista. I costi progettuali sono di 2 milioni cui vanno aggiunte altre spese per la realizzazione della pavimentazione in parquet ma soprattutto per la creazione di un numero considerevole di parcheggi aggiuntivi. Il numero di stalli oggi disponibili, circa 160, è molto inferiore rispetto alle necessità. Per questo sarebbe indispensabile l’acquisizione di un terreno privato da trasformare in posteggio. Il numero dei posti dev’essere in rapporto di un parcheggio ogni due spettatori. Inoltre l’Amministrazione sottolinea che con il raddoppio si otterrebbe una palestra di dimensioni ampliate ma non un vero palazzetto dello sport.

P.G.R.