Troppi benemeriti. Cambiato il regolamento

"A Sant’Angelo Lodigiano troppe e facili benemerenze, abbiamo cambiato il regolamento ed è passato all’unanimità". A sottolinearlo è Stefano Pozzi, presidente del Consiglio comunale. La volontà dell’amministrazione comunale di Cristiano De Vecchi (nella foto), eletta a giugno, è infatti quella di valorizzare di più la consegna di riconoscimenti e di ridurre quindi il numero dei destinatari. È stato così rivisto il regolamento per la concessione della onorificenza e degli attestati di benemerenza. Il consigliere Cristiano Bassi del gruppo Cristiano Devecchi sindaco in Aula ha ribadito: "Finalmente ora è più agile e snello rispetto a quanto inserito dal commissario prefittizio. Possiamo premiare le eccellenze locali, che certamente sono tante. Ringrazio la commissione che, in un mese, con gli uffici, è riuscita a lavorare sodo". Marika Bottazzi dell’opposizione, del gruppo Marika Bottazzi sindaco, ha spiegato: "La decisione di limitare a uno la riconoscenza, valorizza un’attestazione importante. La apprezziamo". La consigliera Alice Malinverni del gruppo di minoranza “Voltiamo pagina” ha aggiunto: "Così ridiamo dignità e importanza a questi riconoscimenti, chiarendo il più possibile ai cittadini le differenze e le modalità, per metterli in condizione di proporre agevolmente, all’amministrazione comunale e alla commissione addetta, i cittadini che meritano un riconoscimento. Poi starà alla commissione concedere con giudizio". "Era un premio prima molto ambito, poi annacquato - è il pensiero del consigliere Giuseppe Carlin del gruppo Cristiano Devecchi sindaco -. Avevo visto premiare persino 68 persone in una volta, rovinandone la dignità".

P.A.