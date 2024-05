Trofeo Avis per Allievi. Un successo

Centoventi corridori, 20 in più della prima edizione, datata 2023, hanno partecipato, domenica, al Trofeo ciclistico Avis Codogno. La gara ha visto al via ragazzi arrivati da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Svizzera. L’obiettivo era organizzare un evento per promuovere l’attività di Avis sul territorio, dato che il sodalizio non opera solo a Codogno, ma anche Fombio, Terranova dei Passerini , Maleo, Castelgerundo, San Fiorano, Maleo e a San Rocco al Porto. La gara era nazionale, per la categoria allievi , in collaborazione con il gruppo Gs ciclisti di Maleo e con il patrocinio del Comune di Codogno. Al termine le premiazioni sono state svolte in Piazza Cairoli. A consegnare il premio tra gli altri gli ex ciclisti Mario Traversoni e Eddy Ratti. Dal primo al terzo posto si sono classificati Marco Zoco (Gb team pool Cantù), Alberto Veglia (Gabetti Ardens Cycling team), Andreoli, Calcagnii e Timothy del Ticino cycling. P.A.