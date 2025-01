Trippa di San Bassiano distribuite 5mila scodelle: "È stato un assalto"

Con quasi cinquemila scodelle di trippa consegnate, la festa del patrono San Bassiano di domenica è stata un successo. Il momento clou della giornata del patrono di Lodi, ovvero la distribuzione gratuita della scodella fumante, preparata la notte prima dalla Pro Loco alla sede della Croce Rossa, con il contributo della Bcc Lodi, ha visto i 30 quintali di trippa calda già andare esauriti per le 13.30. La distribuzione era iniziata alle 10.30 ed erano già molte, a quell’ora, le persone in coda. Poi, nei momenti di piena, la fila iniziava in piazza Broletto e finiva a metà di Piazza Vittoria. Comunque ben pochi ne sono rimasti senza. Come da tradizione la trippa è stata servita con la raspadura, tagliata al momento da due mezze forme intere, che nonostante fossero molto pesanti, sono finite velocemente. "Siamo dovuti correre ai ripari, perché ad un certo punto non avevamo più scodelle" racconta scherzosamente Ettore Cattani, presidente della Pro Loco –. Abbiamo distribuito fino all’ultima goccia, nel giro di neanche tre ore è stato razzolato tutto".

L.P.