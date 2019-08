Santo Stefano Lodigiano, 25 agosto 2019 - Tragedia a Santo Stefano Lodigiano, un treno investe e uccide un uomo e il traffico ferroviario si paralizza. Alla notizia dell’investimento, che ha interessato la linea Milano-Piacenza convenzionale dalle ore 17.20 e ha coinvolto il treno merci 51343 di DB Cargo, Domo II-Reggio Emilia, Rete ferroviaria italiana ha bloccato la circolazione per consentire i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari dell’auto medica di Lodi, un’ambulanza della Croce rossa di Codogno , i vigili del fuoco volontari di Casale e i carabinieri della compagnia di Codogno. Purtroppo i traumi riportati dall’uomo investito erano gravissimi e non è stato possibile salvargli la vita.

L’investimento, la cui origine è al vaglio degli inquirenti, è avvenuto tra Codogno e PM Piacenza Ovest (a circa 300 metri dalla fermata di Santo Stefano Lodigiano). Circolazione sospesa, nessun treno fermo in linea. E’ in corso la riprogrammazione per servizio regionale (Trenord e Trenitalia) e Mercato. La vittima è un italiano.