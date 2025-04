Lodi, il treno guasto riparte ma non si ferma nelle stazioni: pendolari furiosi

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 7 aprile 2025 – Un guasto al treno fa scattare la rabbia dei pendolari lodigiani. Il convoglio in questione era il 24120 delle 7.23 da Lodi per Saronno che è rimasto fermo alla stazione di Tavazzano con Villavesco.

“Per un treno in avaria a Tavazzano con Villavesco, che poi ha ripreso la corsa, ma è passato nelle nostre stazioni senza fermarsi, siamo rimasti fermi allo scalo di Borgolombardo e non solo”, spiegano alcuni membri del Comitato pendolari Lodigiano e sud Milano. I disagi, quindi, sono stati registrati anche tra i pendolari lodigiani diretti a nord.

Le lamentele

“Il 7.23 da Lodi in avaria a Tavazzano con Villavesco – raccontano i pendolari sui social – non si è fermato a San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato Milanese”.

Il 7.53 è invece partito da Lodi con sole tre carrozze: da anni chiediamo fermate straordinarie dei diretti in caso di grave problema. Per mancanza del quadruplicamento a Lodi, infatti, i diretti viaggiano sulla linea convenzionale con i suburbani, anziché sulla linea veloce, come dovrebbero.

Di conseguenza, quando accadono problemi come questa mattina, Tavazzano con Villavesco, San Zenone al Lambro, Melegnano, San Giuliano e San Donato non hanno nessun treno. Con suburbani guasti oltre 20 minuti, chiediamo da tempo siano fatte fare fermate straordinarie ai diretti in transito”.

Soppressioni Trenord

Da parte sua Trenord ha reso noto che per il guasto al treno non sarebbero partiti il 25620 da Melegnano alle 8.23 per Milano Bovisa Politecnico alle 8.09 e il 25615 da Milano Bovisa Politecnico delle 6.21 a Melegnano alle 8.07. Ai clienti diretti a Milano Bovisa Politecnico è stato suggerito di utilizzare il treno 25617 Milano Bovisa Politecnico delle 6.51 per Melegnano alle 7.37. Invece i clienti diretti a Melegnano hanno potuto utilizzare il treno delle 7.53 Melegnano, per Milano Bovisa politenico alle 8.39.

Ritardi cronici

"I dati sono drammatici, la puntualità dell’S1 scende dal 2021, la S121 per puntualità resta da mesi sotto l’80%. La media giornaliera delle soppressioni per la S1 sale da 3,6 treni a 4,8 nel 2024, per la S12 si parla di 0,5 treni annullati al giorno nel 2023 e ormai quasi 1 nel 2024.

Vorremmo raggiungere serenamente luoghi di studio e di lavoro senza dover quotidianamente affrontare tutto questo calvario”.