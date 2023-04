Treni storici Nei weekend più viaggi

PARATICO (Brescia)

L’obiettivo numero uno è rendere stabili, tutti i fine settimana, i treni storici delle Ferrovie dello Stato sulle tratte che sono più richieste, il secondo è quello di fare in modo che tutti i circa quattrocento i treni storici della collezione delle Ferrovie dello Stato diventino "operativi". Il direttore generale di Fondazione Fs Luigi Cantamessa lo ha spiegato ieri poco prima della partenza del Sebino Express, treno storico che collega Milano a Paratico e da lì a Sarnico, lungo una tratta di 12 chilometri che risale al 1876. In Lombardia l’esperienza dei treni storici è presente da anni e sempre in crescita: nel 2018 furono 2.300 i passeggeri, due anni fa 4.976 e quest’anno ne sono previsti 8.080 (+38%) complice anche l’aumento delle tratte. Oltre a quelle verso i laghi (oltre al Sebino, anche Laveno sul lago Maggiore, Lario e Como, e Besanino verso Lecco) e alle esplorazioni nella Lomellina si aggiungono le linee delle città d’arte: Milano-Cremona Mantova. e Milano-Bergamo- Brescia, i due centri quest’anno insieme capitale italiana della cultura, e Milano-Monza-Chiavenna per un totale di 29 corse.