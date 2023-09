Treni nuovi sulla Milano-Lodi-Piacenza: Trenord rinnova la flotta entro settembre

Entro la fine di settembre, tutte le corse sulle linee Milano-Lodi-Piacenza e Milano-Pavia-Stradella saranno effettuate con treni nuovi. A comunicarlo è stata ieri Trenord. Per la ripresa di settembre, l’azienda ha deciso di completare il rinnovo della flotta dei due collegamenti. Sulle tratte Milano-Lodi-Piacenza e Milano-Pavia-Stradella quattro treni di nuova generazione – due “Caravaggio“ e due “Donizetti“ – stanno entrando progressivamente in servizio in questi giorni e si aggiungono ai nuovi convogli già immessi dallo scorso maggio. Grazie a queste immissioni, entro la fine di settembre il servizio (composto da 39 corse giornaliere tra Milano e Piacenza e da 26 tra Milano e Stradella) sarà effettuato da nuovi mezzi per il 100%. Si allarga contestualmente anche la mappa delle linee raggiunte dai nuovi treni: il nuovo convoglio diesel-elettrico “Colleoni“ è entrato in servizio sulla linea non elettrificata Pavia-Torreberetti-Alessandria: così 19 corse delle 24 complessive, cioè il 79% del servizio, sono effettuate dal nuovo convoglio. Un convoglio “Donizetti“ ha raggiunto invece la Voghera-Piacenza; tutte le sei corse giornaliere sul collegamento sono servite dal nuovo treno. Trenord ha sostanzialmente rivoluzionato, negli ultimi mesi, il volto delle flotte sulle linee non elettrificate del Sud della Lombardia: da inizio settembre, tutte le corse sulle linee Parma-Brescia, Pavia-Codogno, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria sono affidate a treni di nuova generazione – “Colleoni“ e ATR125.

In questo mese, il territorio darà così l’addio alla vecchie motrici Aln 668, che dopo oltre 40 anni di attività saranno destinate solo a servizi di riserva. Sono 121 i nuovi convogli in circolazione nel servizio ferroviario lombardo, nell’ambito del piano di rinnovo della flotta di Trenord avviato da Regione Lombardia a fronte di un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro. Entro il 2025, saranno sui binari 222 nuovi treni.