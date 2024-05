Tre settimane di stop. Treni fermi per lavori

Stop ai treni per tre settimane, dal 9 al 30 giugno. La pessima notizia è stata confermata ufficiosamente ieri da Trenord, che la diffonderà nei prossimi giorni. Lo stop dei treni su tutta la tratta si è reso necessario per effettuare lavori di manutenzione dei binari che devono essere controllati e, se necessario, sostituiti. Trenord fa sapere che quelli in programma sono lavori ordinari che interessano a rotazione tutte le linee e che sono da tempo programmati. In pratica, in queste tre settimane, verranno controllati i binari da Cremona a Treviglio – e si spera anche i passaggi a livello, spesso guasti e responsabili di ritardi e sospensioni – e dove sarà necessario saranno anche sostituiti. I lavori in corso naturalmente impediranno il passaggio dei treni lungo la tratta. Il servizio normale riprenderà a partire dal primo luglio. In queste tre settimane Trenitalia si occuperà del trasporto alternativo su autobus. Gli abbonati potranno avvalersi delle navette. Chi invece sceglierà di utilizzare mezzi propri, potrebbe vedersi convalidare l’abbonamento per il mese di luglio.

P.G.R.