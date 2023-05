Tre furti in casa con la tecnica del campanello

Tre furti in altrettante abitazioni in pochi giorni. L’ultimo giovedì mattina in via Don Bosco, dove i malviventi hanno fatto visita a una villetta sfruttando l’assenza dei proprietari. Sempre di mattina, lo scorso sabato tra le 10 e le 12 la stessa sorte è toccata a due appartamenti nello stesso caseggiato di via Manzoni, dove sono stati rubati oro e contanti. Il modus operandi è sempre lo stesso. Una persona suona al campanello. Ha una mascherina chirurgica sul volto e attende che qualcuno si faccia vivo. Se nessuno risponde, segnala a uno o più complici il via libera e da lì entrano in azione i ladri che scardinano una porta finestra ed entrano in casa, cercando e prendendo solo soldi e gioielli.

Se invece al campanello risponde qualcuno, la persona che ha suonato si finge addetto di una nota casa di aspirapolveri, contando sul fatto che il padrone di casa non abbia bisogno di alcun tipo di assistenza.

Il sindaco Agostino Guerini Rocco ha messo a disposizione dei carabinieri i filmati delle telecamere di sicurezza. Negli ultimi giorni sono state segnalate alcune auto sospette, in particolare una Mercedes bianca, che si aggiravano lentamente tra le vie del paese.

Pier Giorgio Ruggeri