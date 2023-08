Trattori fuorilegge Dieci sanzioni

“Guerra“ ai trattori agricoli che violano il codice della strada: i carabinieri del comando compagnia di Codogno hanno promosso, nelle ultime due settimane, un massiccio controllo sulle principali arterie stradali del Basso Lodigiano, soprattutto sulle provinciali tra i comuni di San Fiorano, Maleo, Fombio, Corno Giovine, Castelnuovo Bocca d’Adda, Meleti. In particolar modo, ieri mattina, è stato effettuato un servizio straordinario con l’impiego di cinque equipaggi, finalizzato a verificare la regolare circolazione di veicoli pesanti adibiti al trasporto di prodotti agricoli, dal trinciato ai pomodori. I servizi di pattugliamento hanno permesso di accertare dieci violazioni per irregolarità nella gestione del carico e della tenuta dei documenti di guida e di circolazione, per importo complessivo delle sanzioni pari a mille euro oltre al fermo amministrativo di un autocarro e al sequestro amministrativo di una autovettura. M.B.