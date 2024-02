Tragedia sfiorata, precipita una pianta: divelti marciapede e recinzione di una casa

Codogno (Lodi), 29 febbraio 2024- Precipita un grosso albero e finisce sulla recinzione di una casa, protezione civile a lavoro per la rimozione. Non si è per fortuna ferito nessuno, ma il rischio è stato alto, a Codogno. Una grossa pianta, la sera del 29 febbraio 2024, è caduta in via Ricca, a Codogno, nella strada che porta alla stazione ferroviaria. Per il forte impatto è rimasta danneggiata la recinzione di una residenza confinante, si è divelto il marciapiede, ma si sono salvate le auto parcheggiate poco distante. Il gruppo specialistico motoseghe e gli addetti alla torrefaro del Gruppo Comunale di Protezione civile di Codogno, attivati immediatamente, hanno lavorato fino a tardissima sera per tagliare la pianta , sgomberare il marciapiede e mettere in sicurezza l'area.