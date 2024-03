Torna il Memorial Boccalini. Sfide a calcio tra ragazze

Nella giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, lo sport diventa centrale per combattere le diseguaglianze ed i pregiudizi. Al Sambe Stadium, in viale Toscana, andrà in scena il Memorial Boccalini Gfc, torneo di calcio femminile studentesco provinciale, alla sua seconda edizione. Di fronte 125 ragazze, di scuole medie e superiori da tutto il Lodigiano, seguite dai professori, giocheranno dalle 8.30 alle 13 in un torneo a 5 giocatori. Una festa con anche momenti di riflessione: alle 8.30 saranno presentate le squadre e si spiegherà chi erano le quattro sorelle Boccalini, lodigiane che nel 1933 fondarono la prima squadra di calcio femminile riconosciuta dal Coni, progetto che venne bloccato dal governo fascista; alle 11 invece interventi dei rappresentanti del Comune e dei movimenti e delle associazioni di Lodi che hanno contribuito all’organizzazione della giornata (tra cui Snoq Lodi e Toponomastica Femminile). "È un importante torneo, per la riscoperta del ruolo e delle potenzialità del mondo femminile, ma anche dell’atto storico fatto dalle sorelle Boccalini" ha dichiarato Manuela Minojetti, assessora con delega alle Pari opportunità. Per il San Bernardo Calcio questo evento è molto sentito, "abbiamo inaugurato a settembre la prima squadra femminile, con 19 adesioni – ha spiegato Andrea Milano, direttore sportivo della società –. C’è un grande entusiasmo per tutto questo, crediamo fortemente nel progetto e vogliamo ospitarlo anche in futuro". Lu.Pa.