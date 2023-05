Toponomastica femminile, studentesse lodigiane premiate a Roma

Il liceo Maffeo Vegio di Lodi invitato a Roma, alla premiazione del X concorso nazionale “Sulle vie della parità“, indetto da Toponomastica femminile: ha ricevuto un riconoscimento per la sezione “Donne nobel“, lavorando in rete con altre scuole del Lodigiano. Una giovane autrice lodigiana, Asia Bruni, ha anche ottenuto un primo premio (per le classi terze) per la sezione di narrativa, “premio Italo Calvino“. Il Maffeo Vegio ha partecipato alla sessione “Donne premio Nobel” con gli istituti Cazzulani, Einaudi e Bassi, coinvolgendo 19 classi, per un totale di circa 382 alunni. E una delegazione della terza “0“ del Maffeo (Asia Bruni, Vittoria Oppizzi, Kamar Zohri) è stata invitata, dal comitato organizzatore di Toponomastica Femminile, alla cerimonia che si è tenuta all’Università di Roma 3. Il concorso, in collaborazione con il Premio Italo Calvino, prevedeva anche la stesura di un racconto breve (non più di 10mila caratteri) a partire da un incipit a scelta fra 4 forniti dagli scrittori del premio Calvino, sull’argomento Superare gli stereotipi di genere. P.A.